Жителя Алтайского края отправили в колонию на 16 лет за госизмену и оправдание терроризма

Мужчина администрировал Telegram-канал и чат, где, по версии правоохранительных органов, публиковались экстремистские материалы Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Алтайского края виновным в государственной измене и публичном оправдании терроризма.
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