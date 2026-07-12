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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жителя Алтайского края отправили в колонию на 16 лет за госизмену и оправдание терроризма

Жителя Алтайского края отправили в колонию на 16 лет за госизмену и оправдание терроризма

Мужчина администрировал Telegram-канал и чат, где, по версии правоохранительных органов, публиковались экстремистские материалы Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Алтайского края виновным в государственной измене и публичном оправдании терроризма.

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