Хавбек «Леванте» Моралес о 2:3 с «Барсой»: «У них было 4 момента – они забили 3»

Хосе Луис Моралес высказался после матче с «Барселоной» (2:3). Полузащитник «Леванте» в этой встрече стал автором первого гола, реализовав пенальти.

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