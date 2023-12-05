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Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха опустилась до - 12,9 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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