Сильный удар Солнца: Магнитные бури сегодня 8 марта 2024г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в России по городам

Магнитные бури, сегодня 8 марта 2024 г.: что ждать в неблагоприятные метеопатам, даты и расписание магнитных бурь в марте 2024г.
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