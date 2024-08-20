Встреча была приурочена к реализации рабочего плана по легализации теневого бизнеса в общепите. Не секрет, что значительная часть нелегальных предпринимателей, работающих в сфере быстрого питания, являются мигрантами и производят продукты питания в условиях, не соответствующих санитарным нормам.
Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов провел рабочую встречу с председателем региональной таджикской автономии
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
"...с председателем региональной таджикской автономии..."- это что за ахинея??? Автономной от Таджикистана или как? Эта автономия в РФ- незаконна и вообще на хрен не нужна! Теперь с каждым бандитским атаманом переговоры будут? А может- по закону, без всякого базара- в каталажку этого "председателя" - по конституции РК:" Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ"- а никакой не председатель автономии. Хватит уже всяких незаконных ОПГ!
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16 час.
Андрей Бедный
Что вообще за "таджикская национально-культурная автономия" на территории Российской Федерации???
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16 час.
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