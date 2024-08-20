Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов провел рабочую встречу с председателем региональной таджикской автономии

ИИ

Иван Иваныч

"...с председателем региональной таджикской автономии..."- это что за ахинея??? Автономной от Таджикистана или как? Эта автономия в РФ- незаконна и вообще на хрен не нужна! Теперь с каждым бандитским атаманом переговоры будут? А может- по закону, без всякого базара- в каталажку этого "председателя" - по конституции РК:" Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ"- а никакой не председатель автономии. Хватит уже всяких незаконных ОПГ!