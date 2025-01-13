Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 814 подписчиков

Мужчина упал с верхней полки на беременную учительницу в поезде в Подмосковье

Мужчина упал с верхней полки на беременную учительницу в поезде в Подмосковье

Инцидент произошёл в поезде Самара — Санкт-Петербург.В Подмосковье мужчина упал на беременную женщину с верхней полки поезда, который следовал из Самары в Санкт-Петербург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх