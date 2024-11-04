Аналитик — о выборах в Молдавии: победа Стояноглы украдена путём манипуляций

Доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте России Наталья Харитонова в беседе с RT отметила, что Запад пошёл на масштабные манипуляции в ходе президентских выборов в Молдавии.
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