Сенатор-республиканец Линдси Грэм* приехал с визитом в Киев и пожелал, чтобы ВСУ получили поставку в виде дальнобойных ракеты ATACMS.
Сенатор Грэм* потребовали снести «чертов мост», соединяющий Крым с Россией
Комментарии
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Сергей Евменеев
Ваще прихуел!!! Как только дернутся - Сразу уничтожить десять мостов: мост Джорджа Вашингтона и Хай-Бридж [en], мост Хелл-Гейт и мост Куинсборо, Бруклинский и Манхэттенский мосты, мост Макомбс Дем и мост Карролл-стрит, Университетский [en] и Вашингтонский [en] мосты.
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18 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Грохнуть надо этого педераста.
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
МАККЕЙН-2, ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ !!!!!!!!!!!!
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20 мин.
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