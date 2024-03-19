Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    СКОЛЬ БЕДЫ И ПОТЕРЬ ПРИНЕСЛО В ГОДЫ ВОВ ПОЗИЦИЯ ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!Анпилогов: Экс-гл...
  • Владимир Моргунов
    МАККЕЙН-2, ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ !!!!!!!!!!!!Сенатор Грэм* пот...
  • Игорь Егоров
    России надо  обратить внимание на Румынию, ибо народец там и местная власть вечные шавки в Европе и готовы на все, ра...Наемники из Румын...

Сенатор Грэм* потребовали снести «чертов мост», соединяющий Крым с Россией

Сенатор Грэм* потребовали снести «чертов мост», соединяющий Крым с Россией

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* приехал с визитом в Киев и пожелал, чтобы ВСУ получили поставку в виде дальнобойных ракеты ATACMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Евменеев
Ваще прихуел!!! Как только дернутся - Сразу уничтожить десять мостов: мост Джорджа Вашингтона и Хай-Бридж [en], мост Хелл-Гейт и мост Куинсборо, Бруклинский и Манхэттенский мосты, мост Макомбс Дем и мост Карролл-стрит, Университетский [en] и Вашингтонский [en] мосты.
Ответить
18 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Грохнуть надо этого педераста.
Ответить
10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
МАККЕЙН-2, ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ !!!!!!!!!!!!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх