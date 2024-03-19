Сенатор Грэм* потребовали снести «чертов мост», соединяющий Крым с Россией

Сергей Евменеев

Ваще прихуел!!! Как только дернутся - Сразу уничтожить десять мостов: мост Джорджа Вашингтона и Хай-Бридж [en], мост Хелл-Гейт и мост Куинсборо, Бруклинский и Манхэттенский мосты, мост Макомбс Дем и мост Карролл-стрит, Университетский [en] и Вашингтонский [en] мосты.