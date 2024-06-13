В Елабуге стартовала Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом»

В период летних каникул члены Общественного совета при отделе МВД России по Елабужскому району проведут комплекс мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности несовершеннолетних жителей Елабужского муниципального района.
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