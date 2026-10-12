«Лес. Хранитель жизни»: как снимали документальный фильм о первозданных лесах России

Режиссёр и продюсер Ирина Шапман и главный оператор Олег Кугаев рассказали «Снобу» о съёмках в вековых лесах Коми, встрече с медведем и соседстве с соболями, о том, почему в фильме нет кадров вырубки, и о монтаже с младенцем на руках.
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