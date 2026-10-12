Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

109 подписчиков

«Лес. Хранитель жизни»: как снимали документальный фильм о первозданных лесах России

«Лес. Хранитель жизни»: как снимали документальный фильм о первозданных лесах России

Режиссёр и продюсер Ирина Шапман и главный оператор Олег Кугаев рассказали «Снобу» о съёмках в вековых лесах Коми, встрече с медведем и соседстве с соболями, о том, почему в фильме нет кадров вырубки, и о монтаже с младенцем на руках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым