«Лес. Хранитель жизни»: как снимали документальный фильм о первозданных лесах России

Режиссёр и продюсер Ирина Шапман и главный оператор Олег Кугаев рассказали «Снобу» о съёмках в вековых лесах Коми, встрече с медведем и соседстве с соболями, о том, почему в фильме нет кадров вырубки, и о монтаже с младенцем на руках.