В Иркутске открыли выставку в честь 85-летия победы в войне у реки Халхин-Гол

В честь годовщины образования Вооруженных сил Монголии и 85-летия совместной победы у реки Халхин-Гол, в иркутском областном парке “Патриот” открыли выставку под названием “Плечом к плечу – в едином строю”.
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