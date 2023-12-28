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Культуромания

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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приедет в Россию

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приедет в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит приедет в Россию для участия в концертах «Музыка турецких сериалов». Мероприятия пройдут 20 февраля в Crocus City Hall и 21 февраля в БКЗ «Октябрьский», сообщило агентство ТАСС.

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