14 раз, когда отпуск не задался

У всех нас периодически что-тот идет не по плану. Увы, такое случается и с отпуском. Ты долго планируешь свою идеальную неделю отдыха, представляешь, как из окна открывается вид на океан или мечтаешь о прогулке в горах, но мечты накрываются медным тазом.
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