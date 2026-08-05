TP: рацион родителей с высоким содержанием жира оставляет след в мозге детей

Ученые из Госпиталя для больных детей и Университета Торонто показали на мышах, что рацион родителей с высоким содержанием жира и сахара перед зачатием и во время беременности оставляет долговременные физические следы в развивающемся мозге потомства.
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