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Газета.ру

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TP: рацион родителей с высоким содержанием жира оставляет след в мозге детей

TP: рацион родителей с высоким содержанием жира оставляет след в мозге детей

Ученые из Госпиталя для больных детей и Университета Торонто показали на мышах, что рацион родителей с высоким содержанием жира и сахара перед зачатием и во время беременности оставляет долговременные физические следы в развивающемся мозге потомства.

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