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Бастрыкин поручил разобраться, почему сироте из Новосибирска не дают квартиру

Бастрыкин поручил разобраться, почему сироте из Новосибирска не дают квартиру

Девушка шестой год стоит в очереди, но так и не дождалась положенной по закону недвижимости.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию, в которую попала девушка-сирота из Новосибирска.

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