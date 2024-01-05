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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисенко дебютировал за «Вегас»: 1 хит, 1 блок и малый штраф за 8:37 с «Флоридой»

Форвард был вызван из АХЛ и вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против своей бывшей команды «Флориды» (1:4).

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