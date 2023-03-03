Аргументы недели

98 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Когда проявится саботаж уже будет поздно.  А с учётом "эффективности" работы ФСБ я почему-то в этом не сомневаюсь. Ес...Путин подписал ук...
  • Юрий Во
    Вообще то Абдалкин прав... Ну если честно признаться сам себе... Путин говорил много, повторялся... Нового, в сравнен...Зюганов о деле де...
  • Ron Levi
    Так у дипутатов , уголовная неприкосновенность. Какая полиция, какие протоколы? ХОТЯ У ВАС УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ...Зюганов о деле де...

Источник РИА Новости заявил о тупиковой ситуации, создавшейся в переговорах по продлению сделки по вывозу зерна с Украины

Источник РИА Новости заявил о тупиковой ситуации, создавшейся в переговорах по продлению сделки по вывозу зерна с Украины

Источник, который стал собеседником журналистов РИА Новости, заявил о тупиковой ситуации, создавшейся в переговорах по продлению соглашения по вывозу зерна с украинской территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх