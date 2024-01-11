Депутаты Подольска одобрили передачу аварийной котельной муниципалитету

Депутаты Подольска одобрили передачу котельной патронного завода в муниципальную собственность.Совет депутатов Подольска одобрил передачу котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в муниципальную собственность.
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