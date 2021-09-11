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Китай запрещает репетиторов. Нам тоже пора - уже все деньги из семей вытянули

Китай запрещает репетиторов. Нам тоже пора - уже все деньги из семей вытянули

Анастасия Миронова Откуда пошел миф, будто в университет без репетиторов не поступить, потому что программа очень сложная, учителя ленивые и не умеют работать? Он пошел от родителей троечников! Они не готовы поверить, что у их детей просто посредственные способности.

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Наум Наумов
Да. В школе, сейчас, преподавание не важное. Кто хочет, чтобы ребёнок имел достойную жизнь в будущем, должны позаботиться о дополнительном обучении.
Дмитрий Бакланов
Но платят репетитору не за то, что бы он поднял уровень образования ребенку, а для того чтобы ребенок поступил в ВУЗ, независимо от его ума и сообразительности. И плату за обучение в ВУЗе воспринимают как плату за диплом, а не за обучение.
Наум Наумов
""""""""""Но платят репетитору не за то, что бы он поднял уровень образования ребенку""""""" Ну так, чтобы уровень образования соответствовал необходимому для поступления в вуз и нанимают репетиторов. А как иначе репетитор может устроить невежественного балбеса в вуз?
Людмила Баталова
Не знаю. Если ребёнок не усваивает ничего, несмотря на все усилия, я отказывалась с ним заниматься. Мои дети сдавали экзамен на 98 баллов из 100. А за границей их воспринимали за англичан. Говорили свободно. А когда попали ко мне, не знали всех букв и даже читать не умели.
Аурелия Запсенко
Живу на Украине,и проблема та же: своими ушами слышала,как преподаватель физики говорила"Стану я за эти деньги выкладываться"! так что да,уровень преподавания зависит от оплаты.Хотя оба мои родителя-учителя,отец даже преподаватель университета,но я по одному предмету занималась дополнительно,а трое моих детей получали образование уже только через репетиторство.
Ирина Голота (Болховитинова)
К сожалению, наших детей обучают сейчас "жертвы ЕГЭ и платного обучения". Редко кому повезет и дети попадут к опытному педагогу. Ведь детей обучают сейчас по тетрадкам, в которых ничего конкретного нет, просто картинки. А потому без репетитора, если родители хотят, чтобы ребенок стал грамотным и адекватным, не обойтись.
саша дмитренко
да просто тупые твои детки,,,
Татьяна Браун
Для того, чтобы высшее образование стало действительно высшим, принимать туда надо не по результатам ЕГЭ, или не только по этим результатам. Должны быть дополнительные экзамены, подтверждающие реальность знаний.=== И университет должен соответствовать своему званию. А сейчас каждый бывший третьесортный институт называется "университетом".
Владимир Колесников
Надо вернуть советскую систему обучения. Делов-то.
Татьяна Браун
Согласна. Нынешние школьные программы запутаны невероятно и корявые. Не хочешь учить физику, химию-не надо. Должна быть единая программа, дающая последовательные знания, а не обрывки.
саша дмитренко
мож лучше царское лицейское образование?)))+
Татьяна Браун
Не помешает. Особенно некоторым "дмитренко", для восстановления извилин.
саша дмитренко
но только не совковое,,продажное
Людмила Баталова
Когда дети сдавали вступительные экзамены в вуз, в билетах были задания за 1 курс вуза. Члены приёмной комиссии сказали, что это для того, чтобы отсеять народ. Что касается нынешнего времени, составители пробных билетов к ЕГЭ допускают непростительные ошибки. Например, есть 2-3 варианта ответов (иностранный язык), а в ответах - только один. Зарплата у учителя невелика, поэтому он старается заработать репетиторством. Решить проблему можно только значительным увеличением зарплаты учителей и приглашением в школы умных и творческих людей. Репетиторство - не самая страшная вещь (репетитор работает и даёт знания), гораздо страшнее коррупция.
Людмила Жукова
Натаскиванием занимаются как раз в школе ,а репетиторы дают ЗНАНИЯ, поэтому дети и поступают в ВУЗы. Это уже давно выяснилось для всех ,да и от учителей нередко слышим "идите к репетито..."
Александр Клишин
Педагоги тупят. Тот же материал преподают за отдельные деньги. Двойной гешефт.Рынок однако.
саша дмитренко
жда просто ИНДИВИУАЛЬНОЕ обучение в разы выше шолы
Виктор Муравьев
Нет плохих учителей, есть плохие ученики!
Олег Гришин
Коллосальную роль играет просто случай. Куда и к кому попадешь.
Вадим БиберХам
2-й вариант ответа - "Запретом прблему не решить", очень прошу, просветите дурака-балбеса, а какую проблему! Сильный-слабый ученик!
Вадим БиберХам
Так эту проблему никак не решить -ни запретом ни репетитором. Хочешь-можешь учиться - иди учись, не можешь - иди работай. От толкового слесаря толку на порядок больше, чем от зарепетированного троешника с купленным дипломом!
саша дмитренко
как?? моя гениальная деточка-и на завод(
Вадим БиберХам
Я так думаю!
саша дмитренко
а хочется что бы ребеночек нихрена не делал и много получал,сидя в конторе)))))) так уверены родители))) оно же будет с дипломом!!!)))))))))))
саша дмитренко
вся причина в желании родителей всунуть деточку в вуз))))))
Виктор Бабичук
Дело не в том что уже в школе это начинается, хочешь быть хорошим учеником надо нанимать репетитора. Это современная система образования. Дальше по лестнице - чем выше, тем круче. Надо пересмотреть систему. Пора возвращаться как это было во времена союза. Западники дураки, приезжали в союз перенимать опыт общеобразовательной системы, а у нас все смотрят на запад, может хватит, пора посмотреть на себя и на что мы способны?!?!?!?
саша дмитренко
совковую продажную систему???и кто же перенял???
Виктор Бабичук
Вы в ней существовали или вас только планировали?
Виктор Бабичук
Если не знаете, то лучше не вякайте. Компьютерный гений.
саша дмитренко
ну так кто перенял??? мозамбик и никарагуа?))))))))
Виктор Бабичук
Если не секрет сколько Вам лет?
саша дмитренко
62
Виктор Бабичук
А может 26
Виктор Бабичук
Дело не в репетиторах, а системе образования. В советские времена с запада приезжали перенимать опыт общеобразовательной системы образования, а у нас (дебилы) все на запад зеньки пялят и никак не успокоятся, как там классно. Им всё мало, пора "думать по русски и смотреть на русских" ( взял в кавычки, не имею в виду национальность), не надо забывать, мы другой метальности, мы россияне.
саша дмитренко
и кто ж перенял ублюдочную систему???
Виктор Бабичук
Грамотей(ка), совсем современное общение, Говорить слова не зная их смысла.
саша дмитренко
уважаю самокритику!
Виктор Бабичук
Це про себе
Александр Васечкин
Автору - сасамба! раньше работу учителей оценивали по оценкам учеников. а сейчас это никого не волнует. поэтому учитель напрямую заинтересован в посредственном изложении материала - троечникам пох, а те, кому надо все равно придут. Вроде бы все верно, но автор, учителя и иже с ними забыли про наиболее массовую часть учеников - так называемые "хорошисты" - им подскажи, и они будут отличниками, отвернись от них - троечниками. Есть семьи, где дети и хотели бы учится, но с денежками проблема. И, как говорится, спасайся , кто может - на работу вышли студенты, которые поступали, учились и заканчивали за деньги. Но весь ужос ещё впереди - годика через 3-4 в аэропортах будут сидеть диспетчера, которые учились дистанционно, лечить будут врачи, которые учились так же, и все остальные
Виктор Бабичук
Вот тут то и проявляется сегодняшняя система образования. Кто пришел в учителя? Половина (кому некуда было податься, но получить вышку это круто), которой лишь бы отбыть время, а не учить. К тому же зарплату получать лучше ни чего не делая.
GooDwin
Кто стоит с автоматом у виска родителей и заставляет их нанимать репетиторов своим чадам? Не хотите, не нанимайте. Способный и умный ребёнок сам пробьёт себе дорогу, а идиот и придурок только деньги родительские зря потратит.
Helg Konungr
Пока отсутствует жёсткая дисциплина в школах,низкая подготовка преподавателей и отсебятина от Мин.образива, нам до Китая как пешком до Луны.
Виктор Бабичук
Вы посмотрите, что сейчас делается в школах, как идёт издевательство над учителями, сколько дано прав ученикам с их разпальцованым мамам и сколько учителям. И жалко их и все как бы так и должно быть, работать должны люди с призванием. Таких любят и уважают.

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