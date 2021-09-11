Китай запрещает репетиторов. Нам тоже пора - уже все деньги из семей вытянули

Анастасия Миронова Откуда пошел миф, будто в университет без репетиторов не поступить, потому что программа очень сложная, учителя ленивые и не умеют работать? Он пошел от родителей троечников! Они не готовы поверить, что у их детей просто посредственные способности.
Популярные статьи
- Политический режим в России катится к закату. Когда-нибудь, Путина будут судить даже те, кто сегодня его любит
- С мигрантами пора что-то делать. Пока они не сделали что-то с нами
- Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?
Свежие комментарии