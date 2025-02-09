Полковник Бреттон-Гордон: Трамп заставит Путина пойти на сделку по Украине

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что слова президента США Дональда Трампа по поводу интервенции в Газу должны вызывать беспокойство у российского лидера Владимира Путина, поскольку он якобы выдвинет жесткие условия по переговорам и "заставит" Москву пойти на сделку.