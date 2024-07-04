Стало известно, когда перестанет топить шахтёрский посёлок под Челябинском

"Горняк" в Копейском городском округе страдает каждый год. Чиновники назвали сроки.В Копейском городском округе разрабатывается масштабный проект по снижению уровня грунтовых вод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Удар "Искандера" - эшелон с американской военной техникой в щепки. Даже разгрузить не успели
- "Будет по-нашему": Муфтий сорвал аплодисменты, решив сделать то, на что депутаты Госдумы до сих пор не решились
- Разоблачение Зеленского прорвалось в телеэфир Лондона. Ведущий не смог остановить члена британского парламента
Свежие комментарии