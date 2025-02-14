Заведующего кафедрой архангельского вуза обвинили во взяточничестве

Преподаватель получал деньги от студентов на протяжении нескольких лет.По версии следствия, в период со 2 июня 2021 года по 31 марта 2024 года заведующий кафедры одного из вузов города, используя своё должностное положение, лично и через посредников получал взятки от студентов за успешную сдачу экзаменов.