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Макаревич* обещал не реагировать. Но известие из России заставило его вновь заговорить

Макаревич* обещал не реагировать. Но известие из России заставило его вновь заговорить

Царьград © Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Сложно сказать, что именно останется в отечественной культуре от творчества Андрея Макаревича*.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Крысы - это весь русский народ, что ли, по вашему? После его слов о России, он сам для всех нас стал крысой!
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12 час.
Ирина52
Память о его предательстве останется. ТАКОГО русский народ не забывает. Поэтому для русских Макаревич - КРЫСА.
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11 час.
владимир рогачев
Вопрос к исполнителям кармы:&quot;Почему хорошие люди умирают,а такие ублюдки живут?&quot;
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1 час.

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