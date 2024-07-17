17 июля – День основания морской авиации ВМФ России День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля.
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17 июля – День основания морской авиации ВМФ России День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля.
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