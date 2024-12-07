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Елена Вяльбе назвала Александра Большунова спортсменом года

Елена Вяльбе назвала Александра Большунова спортсменом года

Президент ФЛГР Елена Вяльбе объявила Александра Большунова спортсменом года в России. Большунов, трижды олимпийский чемпион и участник национальных соревнований, столкнулся с проблемами мотивации из-за отсутствия международных стартов.

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