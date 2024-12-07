Елена Вяльбе назвала Александра Большунова спортсменом года

Президент ФЛГР Елена Вяльбе объявила Александра Большунова спортсменом года в России. Большунов, трижды олимпийский чемпион и участник национальных соревнований, столкнулся с проблемами мотивации из-за отсутствия международных стартов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии