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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нгамале о голе Махачкале в падении через себя: «Важнее, что он победный. Он лучший в карьере» 

Вингер московского «Динамо» забил в падении через себя после навеса Бителло. «Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры.

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