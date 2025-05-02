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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зажиточной семье из Таджикистана бесплатно выдали роскошную квартиру в Костроме. Семья хвастается красивой жизнью и покупкой авто

Зажиточной семье из Таджикистана бесплатно выдали роскошную квартиру в Костроме. Семья хвастается красивой жизнью и покупкой авто

Avia.pro - СМИ Листала новости, когда наткнулась на статью из Костромы. Заголовок звучал как шутка: «Элиты выдали сертификат на жильё зажиточной семье из Таджикистана».

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Комментарии
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Амара Карпова
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ порождает вседозволенность💯🤬позор🤮
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21 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Господин. Товарищ. Путин. Вы. Совсем. Ничего. Не. Видите. Или. Нехотите. Видеть. Что. У. Вас. Творится. В. Стране. Какой-то. Сраный. Губернатор. Раздаёт. Деньги. И. квартиры. В. Костроме. А. Простые. Русские. Граждане. Ютятся. И. Вы. Хотите. Увеличить. Население. Скоро. Эти. Обезьяны. Заполонят. Всю. Страну. Они. Работать. Нехотят. На. Все. Готовое. А. Работать. Будут. Русские. И. Почему. Когда. Кого-то. Снимают. С. Руководящей Должности. И. На. Понижение. А. Не. Убирают. Совсем. Он . Все. Равно. Останется. Каким. Есть
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14 час.
Olga Chuhutina
Отлично написано...
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12 час.
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