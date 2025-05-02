Зажиточной семье из Таджикистана бесплатно выдали роскошную квартиру в Костроме. Семья хвастается красивой жизнью и покупкой авто

ВС

Валерьян Смогловский

Господин. Товарищ. Путин. Вы. Совсем. Ничего. Не. Видите. Или. Нехотите. Видеть. Что. У. Вас. Творится. В. Стране. Какой-то. Сраный. Губернатор. Раздаёт. Деньги. И. квартиры. В. Костроме. А. Простые. Русские. Граждане. Ютятся. И. Вы. Хотите. Увеличить. Население. Скоро. Эти. Обезьяны. Заполонят. Всю. Страну. Они. Работать. Нехотят. На. Все. Готовое. А. Работать. Будут. Русские. И. Почему. Когда. Кого-то. Снимают. С. Руководящей Должности. И. На. Понижение. А. Не. Убирают. Совсем. Он . Все. Равно. Останется. Каким. Есть