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За рулем

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Названы главные достоинства нового кроссовера Lada Azimut

Названы главные достоинства нового кроссовера Lada Azimut

Эксперт Игорь Моржаретто назвал главные козыри нового паркетника . По его мнению, у машины есть сразу несколько сильных сторон, которые могут сыграть решающую роль на рынке.

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