В Барнауле временно изменится движение автобусов № 78

Маршрут изменится вечером 27 апреля В Барнауле временно изменится движение автобусов маршрута № 78 в связи с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей на проспекте Комсомольском, сообщает мэрия.
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