В чем польза рыбы и можно ли есть ее каждый день

Рыба и морепродукты давно стали неотъемлемой частью здорового рациона. Медицинские специалисты рекомендуют включать рыбу в меню 2-3 раза в неделю, что считается оптимальным для получения всех полезных веществ и минимизации риска отравления ртутью.