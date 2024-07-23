В чем польза рыбы и можно ли есть ее каждый день

Рыба и морепродукты давно стали неотъемлемой частью здорового рациона. Медицинские специалисты рекомендуют включать рыбу в меню 2-3 раза в неделю, что считается оптимальным для получения всех полезных веществ и минимизации риска отравления ртутью.
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