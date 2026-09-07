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Пищевые сигналы Украины. Крымское меню для посланников Трампа, горячий суп для киевлян

Пищевые сигналы Украины. Крымское меню для посланников Трампа, горячий суп для киевлян

На Украине рассекретили меню, которое в спецпоезде предложили посланникам Дональда Трампа — Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

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