‼️🇺🇦😱Настя Каменских: От мовы у меня резко "выскочила киста" и врач сказал срочно вернуться на русский, так как тело "не воспринимает украинский" ▪️Участница дуэта "Потап и Настя" заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста и исчез голос.