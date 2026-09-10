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Футболист убежал в туалет прямо во время матча — вернулся и даже забил гол

Защитник «Жувентуде» на 37-й минуте внезапно покинул поле. Причина оказалась настолько срочной, что ждать окончания первого тайма игрок не стал.

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