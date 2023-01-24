Русская весна

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Разлад на Западе по поставкам танков бандеровцам говорит о кризисе в антироссийской коалиции

Разлад на Западе по поставкам танков бандеровцам говорит о кризисе в антироссийской коалиции

Ситуация с поставками танков киевскому режиму обнажила серьезные разногласия в антироссийской коалиции на Западе, которые будут только нарастать, считает председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

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