Власти Украины обошли стороной вопрос о реальном положении частей ВСУ на захваченном ими плацдарме в Курской области на фоне наступления российских войск, следует из обращения главы киевского режима Владимира Зеленского 12 октября в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии