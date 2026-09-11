Выявляемость колоректального рака в Подмосковье выросла на 9,7%

В Московской области на 9,7% вырос показатель выявляемости колоректального рака. В регионе продолжают развивать систему ранней диагностики онкологических заболеваний.
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