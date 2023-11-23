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Скотт Фостер о том, за что был удален Крис Пол: «Он продолжал жаловаться и получил второй технический за неспортивное поведение»

Скотт Фостер о том, за что был удален Крис Пол: «Он продолжал жаловаться и получил второй технический за неспортивное поведение»

Судья НБА Скотт Фостер объяснил, за что был удален разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол в матче с «Финиксом» (117:125).

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