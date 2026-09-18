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Пятый канал

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От Костромы до Китая: пользователи сервиса VK Места смогут бронировать туры

От Костромы до Китая: пользователи сервиса VK Места смогут бронировать туры

Сервис VK Места расширил возможности для путешественников — теперь пользователи могут бронировать организованные туры по России и в другие страны прямо на сайте.

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