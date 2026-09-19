Более 2,73 млн избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве

Свыше 2,73 млн избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в Госдуму в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
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