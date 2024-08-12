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Над российскими регионами уничтожили дроны

Над российскими регионами уничтожили дроны

Инцидент произошел в ночное время, сообщает RT со ссылкой на данные Минобороны России. Отечественными дежурными средствами ПВО было выявлен и сбито 18 дронов самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять над Белгородской и два беспилотника над Воронежской областями.

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