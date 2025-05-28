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Ненавидел СССР и творил мерзости против легенд Союза! Как чехословак Недомански едва не покалечил великого Тарасова

Ненавидел СССР и творил мерзости против легенд Союза! Как чехословак Недомански едва не покалечил великого Тарасова

Некрасивая история с Олимпиады.К Вацлаву Недомански можно относиться по-разному. Да, наличие у него положительных человеческих качеств всегда вызывало большие сомнения — на льду форвард чехословацкой сборной вел себя по-хамски, регулярно отмечаясь жестокими и подлыми приемами.

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