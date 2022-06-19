Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по...

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, по ч.
Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, по ч.
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