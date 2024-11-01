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Министр обороны РФ Андрей Белоусов: Россия начинает спецоперацию против военных спутников США в космосе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов: Россия начинает спецоперацию против военных спутников США в космосе

Министр обороны России Андрей Рэмович Белоусов анонсировал комплекс мер, цитата, повышенной жесткости против военных спутников США в космическом пространстве.

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Комментарии
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Модест
Чёт как-то сильно хорошо, чтобы быть правдой...Звёздные войны. Начало.
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11 час.
Ли
Людмила ивановна
Я Белоусову верю. Проблема только в том, что быстро эта задача не решится в виду её технической сложности. Но и на сегодняшний день у России есть средства сдерживания амеров в космосе.
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8 час.
ВП
Владислав Петряев
А мы просчитали все последствия ответных действий американцев и их союзников? Владислав Петряев
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6 час.

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