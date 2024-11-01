Министр обороны РФ Андрей Белоусов: Россия начинает спецоперацию против военных спутников США в космосе

Министр обороны России Андрей Рэмович Белоусов анонсировал комплекс мер, цитата, повышенной жесткости против военных спутников США в космическом пространстве.
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