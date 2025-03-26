В Алтайском крае молодые семьи из сел смогут получить 300 тысяч рублей

На такую выплату могут претендовать граждане до 35 лет, у которых родился третий ребенок Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где молодые семьи из сел могут претендовать на выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка.
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