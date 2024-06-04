Глава UniCredit не намерен продавать российские активы за бесценок

Итальянский UniCredit оказался одним из нескольких кредиторов, которым Европейский центральный банк направил в последние недели письмо с просьбой ускорить выход из России ввиду возросших опасений по поводу потенциальных принудительных мер со стороны регулирующих органов США, пишет издание Financial Times.
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