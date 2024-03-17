В ЦИК рассказали, как проходила агитация на выборах президента

Кандидатам на пост Президента России и выдвинувшим их партиям предоставили 56 часов бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, сказала секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина в информцентре 17 марта.
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