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Парламентская газета

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В ЦИК рассказали, как проходила агитация на выборах президента

В ЦИК рассказали, как проходила агитация на выборах президента

Кандидатам на пост Президента России и выдвинувшим их партиям предоставили 56 часов бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, сказала секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина в информцентре 17 марта.

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