В поселке Тверской области ВАЗ врезался в водосточную трубу

В поселке Спирово Тверской области 27 апреля произошло ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона. Происшествие случилось вечером у дома №1 на улице Кашарово, где водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водосточную трубу.