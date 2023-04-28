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В поселке Тверской области ВАЗ врезался в водосточную трубу

В поселке Тверской области ВАЗ врезался в водосточную трубу

В поселке Спирово Тверской области 27 апреля произошло ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона. Происшествие случилось вечером у дома №1 на улице Кашарово, где водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водосточную трубу.

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