Впервые у России нет ни одного союзника на Западе — Дмитрий Тренин

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Для России 2022-й год стал годом перелома во внешней политике не только к тому, в каком направлении проводилась внешняя политика последние 30 с лишним лет, но «в каких-то аспектах это перелом той тенденции, которой 300 лет», заявил профессор и научный руководитель Института военной экономики и стратегии ВШЭ Дмитрий Тренин.