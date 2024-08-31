Xpeng заткнула за пояс BYD, Li Auto и Xiaomi: новейший лифтбэк Xpeng Mona 03 собрал 30 тыс. подтвержденных заказов за 48 часов

﻿﻿Xpeng Motors допустила ошибку, выпустив экономичный хэтчбек Mona 03: автомобиль получил 10 000 подтвержденных бронирований всего за один час предпродажи, а 30 000 резерваций было достигнуто 48 часов спустя! Видно, что популярность Mona 03 превышает все модели BYD, Li Auto и Xiaomi, выпущенные в этом году.