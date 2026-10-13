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Воронежские новости

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Лучшие практики для Воронежа: о значении премии от Ильи Семина

Лучшие практики для Воронежа: о значении премии от Ильи Семина

Илья Семин, исполнительный директор «Единой России» по технологическому развитию, рассказал о значении премии «Воронежский бизнес» как инструмента для понимания реального состояния региональной экономики.

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